Роган объяснил, почему Джонс подерётся с Аспиналлом

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему его соотечественник и чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс подерётся с обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспианллом.

«Джон Джонс — один из величайших бойцов в истории ММА. И, на мой взгляд, он подерётся с Томом Аспиналлом. Зачем? За славу, за ещё одну славную победу, прежде чем настанет пора ему уходить.

Джон — победитель. Он не может сидеть сложа руки. В 36 лет этот парень освоил спиннинг-бэк кик (удар ногой с разворота. — Прим. «Чемпионата»). В течение всей своей карьеры он ни разу не применял этот удар, а потом внезапно пошатнул им Стипе Миочича в бою за титул чемпиона UFC. И это Джон совершил в 36 лет! Просто безумие.

У Джона невероятное бойцовское IQ, и бо́льшую часть времени на подготовку к соперникам он проводил в ночных клубах, что является ещё более безумным. А сейчас Джонс сбросил лишний вес. В бою со Стипе он был хорош, лучше любого другого бойца в дивизионе. Когда Джон усердно трудится, то становится ужасающим», — приводит слова Рогана портал talkSPORT.