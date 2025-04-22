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Роган объяснил, почему Джонс подерётся с Аспиналлом

Роган объяснил, почему Джонс подерётся с Аспиналлом
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Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему его соотечественник и чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс подерётся с обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспианллом.

«Джон Джонс — один из величайших бойцов в истории ММА. И, на мой взгляд, он подерётся с Томом Аспиналлом. Зачем? За славу, за ещё одну славную победу, прежде чем настанет пора ему уходить.

Джон — победитель. Он не может сидеть сложа руки. В 36 лет этот парень освоил спиннинг-бэк кик (удар ногой с разворота. — Прим. «Чемпионата»). В течение всей своей карьеры он ни разу не применял этот удар, а потом внезапно пошатнул им Стипе Миочича в бою за титул чемпиона UFC. И это Джон совершил в 36 лет! Просто безумие.

У Джона невероятное бойцовское IQ, и бо́льшую часть времени на подготовку к соперникам он проводил в ночных клубах, что является ещё более безумным. А сейчас Джонс сбросил лишний вес. В бою со Стипе он был хорош, лучше любого другого бойца в дивизионе. Когда Джон усердно трудится, то становится ужасающим», — приводит слова Рогана портал talkSPORT.

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