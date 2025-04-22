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Семь боксёров вошли в топ-50 самых высокооплачиваемых атлетов в истории. Али нет в списке

Семь боксёров вошли в топ-50 самых высокооплачиваемых атлетов в истории. Али нет в списке
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Авторитетное североамериканское издание Sportico опубликовало топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, в который вошли семь боксёров. Отметим, что данные представлены с учётом инфляции.

Топ-10 замкнул бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер, заработавший в ходе карьеры $ 1,52 млрд. На 19-й позиции в списке расположился легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон ($ 965 млн). 23-е место в списке занял экс-чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо ($ 775 млн). А 27-е место разделили Сауль Альварес и Джордж Форман, каждый из которых заработал в ходе карьеры $ 730 млн.

На 31-й позиции в топе расположился Оскар де ла Хойя ($ 705 млн), а на 42-й — Эвандер Холифилд ($ 650 млн).

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