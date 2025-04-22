Макгрегор: Двалишвили великолепен — он звезда!

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор отдал дань уважения действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.

«И вот спустя годы он действующий чемпион мира по версии UFC! Великолепно! Мераб – звезда!» – прокомментировал Макгрегор видео, на котором Двалишвили во втором поединке в UFC был пойман на удушающий приём американцем Рики Саймоном, после чего грузинский атлет потерял сознание.

Мерабу 34 года. В своём профессиональном рекорде представитель Грузии имеет 19 побед, из которых четыре были одержаны досрочно, и четыре поражения.