Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я отправлю его спать». Имавов ответил Борральо на обвинения в уклонении от боя

«Я отправлю его спать». Имавов ответил Борральо на обвинения в уклонении от боя
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов ответил представителю Бразилии Кайо Борральо на обвинения в уклонении от боя.

«Я его нокаутирую, он отправится спать, но люди скажут: «Ожидаемо, поскольку он же дрался с первым номером рейтинга». Это их способ продвигать свою карьеру – падение вперёд. Они считают, что лучше упасть вперёд, чем назад. Он выходит против первого номера и получает пинок под зад. После этого скажут: «Всё нормально – этот парень восстановится и вернётся сильнее». Так что жди своей очереди. Всё приходит постепенно, в жизни нужно уметь ждать», — приводит слова Имавова портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Кайо Борральо — о Нассурдине Имавове: он не дагестанец. Дагестан стыдится его
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android