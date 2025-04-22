«Я отправлю его спать». Имавов ответил Борральо на обвинения в уклонении от боя

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов ответил представителю Бразилии Кайо Борральо на обвинения в уклонении от боя.

«Я его нокаутирую, он отправится спать, но люди скажут: «Ожидаемо, поскольку он же дрался с первым номером рейтинга». Это их способ продвигать свою карьеру – падение вперёд. Они считают, что лучше упасть вперёд, чем назад. Он выходит против первого номера и получает пинок под зад. После этого скажут: «Всё нормально – этот парень восстановится и вернётся сильнее». Так что жди своей очереди. Всё приходит постепенно, в жизни нужно уметь ждать», — приводит слова Имавова портал Bloody Elbow.