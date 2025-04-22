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Исмаилов показал последствия взрыва своего повербанка

Исмаилов показал последствия взрыва своего повербанка
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Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, что на днях ночью на его тумбочке взорвался повербанк, в результате чего он получил несколько сечек на голове и прожёг дырку в штанах.

По словам Лысого хищника, инцидент произошёл, когда он спал. Но Магомед успел проснуться, после чего потушил пламя. Исмаилов заявил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, Исмаилов провёл последний поединок по правилам смешанных единоборств на турнире RCC 13, который состоялся 3 декабря 2022 года в Екатеринбурге. Тогда его соперником стал легендарный соотечественник Александр Шлеменко. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.

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