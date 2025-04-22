«Взгляд тигра». Гамрот сообщил, что подписал контракт на следующий бой

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот заявил, что подписал контракт на следующий поединок.

«Контракт подписан. Взгляд тигра», — написал Гамрот на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Гамрота

Польскому бойцу 34 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Гамрот дебютировал в 2012 году на турнире промоушена XFS — Night of Champions, а в UFC Матеуш перешёл в 2020 году.

Гамрот в своём рекорде имеет 24 победы, из которых 13 он одержал досрочно, и три поражения, а также один бой был признан ничьей. В последнем поединке Матеуш уступил раздельным решением судей новозеландцу Дэну Хукеру.