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Аналитик: если бой Джонса и Аспиналла не состоится, то UFC не будет виновен в этом

Аналитик: если бой Джонса и Аспиналла не состоится, то UFC не будет виновен в этом
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Известный инсайдер и журналист Ариэль Хельвани рассказал, что руководство UFC приложило максимум усилий для того, чтобы организовать поединок за звание абсолютного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и англичанином Томом Аспиналлом.

«Если поединок между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом не состоится по какой-либо причине, то UFC не будет виновен в этом. Согласно моим источникам, в UFC добросовестно приложили все усилия, чтобы этот бой состоялся. Мы в курсе, что Том и UFC хотят этого боя. Теперь остаётся узнать, насколько этого хочет Джон Джонс», — написал Хельвани на своей странице в социальных сетях.

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