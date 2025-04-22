Иан Гарри: до сих пор чувствую, что не проиграл Шавкату. Моё эго не хочет признавать это

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри считает, что не проиграл известному и непобеждённому бойцу UFC казаху Шавкату Рахмонову. Их бой стал соглавным событием турнира UFC 310, который состоялся 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Номад победил единогласным решением судей.

«Моё эго не хочет признавать того, что мою руку так и не подняли тогда. Я до сих пор чувствую, что не проиграл в тот вечер. Шавкат выдохся и тяжело дышал, он выглядел счастливым, когда бой закончился. Я был готов к большему»,— приводит слова Гарри аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).