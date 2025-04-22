Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иан Гарри: до сих пор чувствую, что не проиграл Шавкату. Моё эго не хочет признавать это

Иан Гарри: до сих пор чувствую, что не проиграл Шавкату. Моё эго не хочет признавать это
Комментарии

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри считает, что не проиграл известному и непобеждённому бойцу UFC казаху Шавкату Рахмонову. Их бой стал соглавным событием турнира UFC 310, который состоялся 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Номад победил единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

«Моё эго не хочет признавать того, что мою руку так и не подняли тогда. Я до сих пор чувствую, что не проиграл в тот вечер. Шавкат выдохся и тяжело дышал, он выглядел счастливым, когда бой закончился. Я был готов к большему»,— приводит слова Гарри аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Из объекта для насмешек — в герои. Как наследник Макгрегора меняет свою карьеру
Из объекта для насмешек — в герои. Как наследник Макгрегора меняет свою карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android