Царукян: бой с Хукером — это лёгкие деньги. Но моя цель не гонорары, а титул

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян не воодушевлён идеей провести поединок с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером.

«Бой с Хукером — это лёгкие деньги. Я бы с ним просто поиграл. Для меня этот поединок не имеет смысла. Моя цель не гонорары, а титул чемпиона. Если его побью, то люди скажут, что я победил какого-то парня из топ-10», — приводит слова Царукяна портал Sportskeeda.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.