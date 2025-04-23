Джо Роган выступил с идеей проводить бои не в октагоне, а на баскетбольной площадке

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выступил с идеей отказаться от проведения боёв в октагоне и перенести их на баскетбольную площадку.

«Не думаю, что бойцы должны драться в клетке. Октагон — ненужный элемент в поединке. Создаётся впечатление, что он нужен для того, чтобы подталкивать парней к дальнейшим действиям. Но это не так, в клетке нет необходимости.

Я считаю, что её следует заменить на что-то вроде баскетбольной площадки с матовым покрытием. Будет намного больше пространства. И в ней можно провести ограничительную линию. Если боец пересечёт её, то потеряет очки», — приводит слова Рогана портал Give me Sport.