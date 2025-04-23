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Илия Топурия опубликовал неоднозначный пост, намекнув, что готовится к новому бою

Илия Топурия опубликовал неоднозначный пост, намекнув, что готовится к новому бою
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия выложил в соцсетях пост, где сделал важное объявление о своём будущем, намекнув, что начал подготовку к новому поединку.

«Тренировочный лагерь начался», — написал Топурия на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Топурия неоднократно заявлял, что UFC обещал ему бой с россиянином Исламом Махачевым. В феврале 2025 года Илия оставил титул в полулегком весе и перешел в дивизион к Махачеву.

Илия Топурия, испано-грузинский боец, которому 28 лет, выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последние поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.

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