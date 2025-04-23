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Икрам Алискеров — Андре Мунис: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Икрам Алискеров — Андре Мунис: дата и время боя, где будет проходить, где смотреть
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В ночь с 26 на 27 апреля мск в Канзас-Сити (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. В одном из поединков главного карда в средней весовой категории российский боец Икрам Алискеров встретится с Андре Мунисом из Бразилии.

Ориентировочное время начала боя между Алискеровым и Мунисом — 4:00 мск в ночь с 26 на 27 апреля. Прямую трансляцию этого поединка можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Икрам Алискеров провёл в профессиональных боях 17 поединков, в 15 из них одержал победу (шесть — нокаутом).

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