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Адесанья назвал имя желанного соперника для следующего боя в UFC

Адесанья назвал имя желанного соперника для следующего боя в UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья заявил о желании провести реванш с другим экс-чемпионом дивизиона американцем Шоном Стриклендом.

«Я уже сообщил об этом матчмейкеру. Я сообщил своему тренеру, время пришло. Я знаю, с кем хочу подраться, у меня есть предчувствие. Вам понравится этот бой, я хочу реванш с Шоном Стриклендом», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Адесаньи и Стрикленда состоялся на турнире UFC 293 в сентябре 2023 года и завершился победой американца единогласным судейским решением.

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