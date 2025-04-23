«Это безумие». Экс-чемпион UFC выступил против боя Чимаева и Борральо за временный титул

Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг высказался о потенциальном поединке за временный титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Кайо Борральо.

«Возможен бой Чимаева и Борральо за временный пояс. Но это безумие, разговоров о временном титуле быть не должно. Дрикус [дю Плесси] — активный чемпион, он хотел подраться в конце июня, но травмировался, травмы постоянно случаются. Единственное условие для такого боя – операция Дрикуса», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.