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Иан Гарри — Карлос Пратес: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

Иан Гарри — Карлос Пратес: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть
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26 апреля в Канзас-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. В рамках шоу седьмой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри сразится с 13-м номером бразильцем Карлосом Пратесом.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск.

Иану Гарри 27 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

Карлосу Пратесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.

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