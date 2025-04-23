Макгрегор вновь заявил о желании подраться с Чендлером, американец ответил

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор в очередной раз заявил о желании провести поединок с американцем Майклом Чендлером.

«Железный Майк Чендлер. Незавершённое дело. Вернусь только на стадионе», – написал Конор.

«Незавершённое дело. Загрузка», – ответил Чендлер.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Всего на счету ирландца в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

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