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Макгрегор вновь заявил о желании подраться с Чендлером, американец ответил

Макгрегор вновь заявил о желании подраться с Чендлером, американец ответил
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор в очередной раз заявил о желании провести поединок с американцем Майклом Чендлером.

«Железный Майк Чендлер. Незавершённое дело. Вернусь только на стадионе», – написал Конор.
«Незавершённое дело. Загрузка», – ответил Чендлер.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Всего на счету ирландца в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

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