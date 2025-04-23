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Иан Гарри: после боя с Рахмоновым понял, что мне суждено стать лучшим в мире

Иан Гарри: после боя с Рахмоновым понял, что мне суждено стать лучшим в мире
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Седьмой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) UFC ирландец Иан Гарри высказался о поражении от казахстанца Шавката Рахмонова, поединок с которым состоялся на турнире UFC 310 в декабре.

«Главной эмоцией была радость. Я был очень горд и счастлив, что так выступил на коротком уведомлении против самого опасного человека в дивизионе.

После боя с Шавкатом я понял, что мне суждено стать лучшим в мире, стать чемпионом. Придёт время, и мы снова встретимся лицом к лицу. И я докажу миру, что я лучше», — приводит слова Гарри издание Sports Illustrated.

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