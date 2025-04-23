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UFC on ESPN 66: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC on ESPN 66: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
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26 апреля в Канзас-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 4:00 мск.

В главном событии шоу седьмой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри сразится с 13-м номером бразильцем Карлосом Пратесом.

Также российский боец Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), сразится с бразильцем Андре Мунисом.

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