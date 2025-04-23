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Александр Волков высказался о предстоящем бое Икрама Алискерова в UFC

Александр Волков высказался о предстоящем бое Икрама Алискерова в UFC
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Российский боец UFC Александр Волков высказался о предстоящем поединке между соотечественником Икрамом Алискеровым и бразильцем Андре Мунисом, который состоится 27 апреля в Канзас-Сити (США).

«Бой будет интересным. Неплохой соперник для Алискерова. Но Икрам является фаворитом, он более универсален. Для Алискерова это хороший шанс вернуться в титульную гонку, закрыть поражение и пойти дальше», – сказал Волков в интервью YouTube-каналу I'm Not Surprised.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации две победы и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 6 в июне, Алискеров уступил техническим нокаутом австралийцу Роберту Уиттакеру.

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