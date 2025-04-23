Евлоев заявил, что готов подраться с Волкановски в Австралии

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев объяснил, почему готов сразиться с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски в любой точке мира.

«В Абу-Даби или США? Хоть у него дома. Нет никакой разницы. Я не гоняю большой вес, поэтому мне несложно восстановиться. И как таковой акклиматизации… Я дрался в ОАЭ, в Китае, в Лас-Вегасе, дрался во многих местах, и ребята иногда жалуются на тяжёлую акклиматизацию, но, возможно, мой организм ещё не понял, что такое акклиматизация. Так что для меня подходит любое место», – сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об ММА».

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.