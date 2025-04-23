Итоги молодёжного первенства России по дзюдо: проверенные бойцы и новые герои

С 16 по 18 апреля состоялось Fonbet первенство России по дзюдо до 23 лет. Спустя 17 лет турнир принял Волгоград, собравший лучших юниоров и юниорок страны.

Новые имена

В некоторых категориях первенство получилось богатым на сенсационные результаты. В весе до 60 кг золото завоевал Турпал Хибибулаев. Спортсмен, представляющий Камчатку, в решающей схватке одолел опытного и сложного оппонента Магомеда Абдулаева, ставшего триумфатором юношеского Евро-2024. Дальневосточные спортсмены не показывали столь высокие результаты много лет.

Не обошлось без неожиданных исходов в состязаниях среди девушек. Юна Герасимова оказалась сильнее всех в категории до 52 кг. На пути к победе она одолела фавориток Дарью Захарову и Дарью Карахтанову, известных и за пределами юниорского отечественного дзюдо.

Подтверждая класс

Более предсказуемой, но не менее зрелищной получилась борьба в весе свыше 100 кг у юниоров. Высокий класс подтвердил Дмитрий Якушев. Очередная победа позволила ему собрать полную коллекцию золотых наград ключевых национальных стартов: юношеского, юниорского и молодежного первенств, а также чемпионата страны.

«Эта медаль особенная, – рассказал Дмитрий Якушев. – Во-первых, это мой завершающий год в юниорах, а «золота» в этой возрастной группе у меня до Волгограда не было. Считаю, это знаковое достижение. Теперь буду покорять международную арену».

Одним из наиболее интригующих событий турнира стало противостояние серебряного призёра турнира «Большой шлем» Адама Сангариева и действующего чемпиона России Мухаммеда-Али Матаева. Спортсмены оправдали высокие ожидания болельщиков и подарили одну из лучших схваток соревнований. Победителем вышел Сангариев, «повесивший» визави три «шидо».

Помимо вышеупомянутых спортсменов победу на Fonbet первенстве России до 23 лет праздновали Абдуллах Парчиев (до 66 кг), Нурмагомед Джамалов (до 73 кг), Ахмед Турлуев (до 81 кг), Алексей Булгаков (до 90 кг), Лана Филькина (до 48 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Виктория Карсанова (до 63 кг), Кира Орешникова (до 70 кг), Виктория Лихачева (до 78 кг) и Анна Петрунина (свыше 78 кг).

Взгляд в будущее

Старший тренер сборной России (юниоры) Мурат Шадов подвёл итоги турнира: «В большинстве весов победителями стали опытные ребята, те, на которых мы и рассчитывали, но без сюрпризов не обошлось. Наша молодежная команда несколько лет не имела возможности выступать на международных турнирах, но сегодня ФДР ведет переговоры по вопросу нашего возвращения на европейский татами. Надеюсь, нам удастся выступить на первенстве континента в Молдавии и на других международных стартах».

Уже сегодня, 23 апреля, в Подгорице стартовал чемпионат Европы по дзюдо. Состязания продлятся до 27 апреля и завершатся командным турниром, в котором впервые за долгое время примет участие сборная России.