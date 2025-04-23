Инсайдер: Илия Топурия подерётся на UFC 317

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия выступит на турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Альваро Колменеро.

«Мне сообщили, что Топурия подерётся на Международной бойцовской неделе. За титул», – написал Колменеро в социальных сетях.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом в полулёгком весе, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.