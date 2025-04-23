Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Очень умён». Царукян рассказал о тренировке с экс-чемпионом UFC

«Очень умён». Царукян рассказал о тренировке с экс-чемпионом UFC
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о тренировке с бывшим чемпионом организации американцем Деметриусом Джонсоном.

«Джонсон такой умный! Я хотел бы потренироваться с ним ещё раз. У него особенный стиль. Он может наносить взрывные удары, а может зайти в клинч и схватить вас. Он показал мне пару трюков», — заявил Царукян в интервью Overdogs Podcast.

Деметриусу Джонсону 38 лет. Американец выступал в UFC с 2011 по 2018 год. На его счету 11 последовательных защит титула, он является рекордсменом по этому показателю.

Материалы по теме
Царукян чётко объяснил, почему Махачев отказывается драться с Топурией

Царукян показал, как подтягивается на яхте в открытом море

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android