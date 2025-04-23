«Очень умён». Царукян рассказал о тренировке с экс-чемпионом UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о тренировке с бывшим чемпионом организации американцем Деметриусом Джонсоном.

«Джонсон такой умный! Я хотел бы потренироваться с ним ещё раз. У него особенный стиль. Он может наносить взрывные удары, а может зайти в клинч и схватить вас. Он показал мне пару трюков», — заявил Царукян в интервью Overdogs Podcast.

Деметриусу Джонсону 38 лет. Американец выступал в UFC с 2011 по 2018 год. На его счету 11 последовательных защит титула, он является рекордсменом по этому показателю.

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