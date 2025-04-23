Тренер Рахмонова назвал сроки следующего боя казахстанца в UFC

Эдуард Базров, тренер бойца UFC Шавката Рахмонова, высказался о сроках возвращения казахстанца в клетку престижнейшей организации мира.
«Возвращение в клетку мы планируем осенью, примерно в октябре. Сейчас нам нельзя простаивать. Время идёт, появляются новые бойцы», — сказал Базров в интервью YouTube-каналу «Спорт Шрёдингера».
Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иана Гарри.
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