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Рой Джонс назвал место Усика в списке величайших супертяжеловесов

Рой Джонс назвал место Усика в списке величайших супертяжеловесов
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о статусе абсолютного чемпиона в двух дивизионах украинца Александра Усика (23-0, 14 KO).

«Наверное, он будет 10-м или 11-м. Он не является элитным тяжеловесом, если говорить об ударной мощи. Большинство топов обладают нокаутирующей мощью, это касается и Али. Усик великий, но у него нет нокаутирующего удара. Чтобы попасть в топ-10, нужна нокаутирующая мощь. Усик может вас уронить, потому что стал больше, но он не знаменит как нокаутёр», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

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