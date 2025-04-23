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WBA выставит титул в бою Райана Гарсии и Роландо Ромеро 3 мая

WBA выставит титул в бою Райана Гарсии и Роландо Ромеро 3 мая
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) сообщила о перестановках в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг).

Обладатель титула WBA Regular американец Джарон Эннис повышен до статуса обладателя титула WBA Super. Вакантный же пояс разыграют американцы Райан Гарсия (24-1, 20 KO) и Роландо Ромеро (16-2, 13 KO), поединок которых состоится 2 мая в Нью-Йорке (США).

Напомним, Эннис стал обладателем титула в апреле, когда победил техническим нокаутом литовца Эймантаса Станиониса. Отметим, что американец также удерживает титул IBF.

Ранее Гарсия высказался о предстоящем поединке с Ромеро.

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