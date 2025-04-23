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«Это выбило меня из колеи». Сэндхаген объяснил поражение от Умара Нурмагомедова

«Это выбило меня из колеи». Сэндхаген объяснил поражение от Умара Нурмагомедова
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Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Кори Сэндхаген высказался о поражении от россиянина Умара Нурмагомедова.

«В бою с Умаром разочарование выбило меня из колеи. Я вышел с мыслью, что по нему будет очень трудно попасть. И вместо того, чтобы понять, что этого и следовало ожидать, я расстроился. Я так тяжело тренировался, чтобы попасть по сложному сопернику, но это всё равно не сработало. С этого момента всё пошло по нисходящей. Когда вы отходите от своего естественного способа побеждать, в боях против лучших дела идут не очень хорошо», — приводит слова Сэндхагена издание MMA Fighting.

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