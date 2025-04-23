Артур Бетербиев приступил к тренировкам перед трилогией с Дмитрием Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев опубликовал видео на своей странице в социальных сетях, где он приступил к кардиотренировкам перед третьим поединком с действующим обладателем титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

Напомним, первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Затем, в феврале 2025 года, состоялся реванш между этими боксёрами, и тогда уже аналогичным судейским решением победил Бивол.

Ожидается, что под конец 2025 года состоится третий, решающий бой между Биволом и Бетербиевым.