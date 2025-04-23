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Хулио Сезар Чавес-младший: хочу поквитаться с Джейком за Тайсона

Хулио Сезар Чавес-младший: хочу поквитаться с Джейком за Тайсона
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Экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший заявил о том, что настроен в грядущем поединке с популярным блогером Джейком Полом поквитаться за легендарного Майка Тайсона, который проиграл Полу единогласным решением судей в ноябре 2024 года в восьмираундовом официальном поединке.

«Люблю Тайсона. Я первый соперник Пола после того, как он побил Майка. Так что я хочу поквитаться с ним за это. Хочу отомстить за Тайсона. Меня часто спрашивают о контракте. Есть ли там пункты о том, что я должен проиграть, или о том, что у нас будут какие-то не такие перчатки. Да нет же. Это абсолютно реальный бой. И я выйду в ринг с единственной целью – победить. Упорно тренируюсь, готовлюсь к бою. Никогда бы не подписался, если бы здесь что-то было не так», — приводит слова Чавеса Boxing Scene.

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