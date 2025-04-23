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Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке с Дейвисоном Фигейреду

Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке с Дейвисоном Фигейреду
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Боец легчайшего дивизиона UFC американец Кори Сэндхаген дал комментарий по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Я уже давно не одерживал побед. Моя последняя победа была над Робом Фонтом, где я порвал бицепс и все меня за это критиковали. А до этого была победа над Марлоном Верой. Мне очень не хватает того чувства после боя ещё несколько недель ощущать себя крутым. И я сейчас не могу передать, насколько я взволнован перед этим боем. Я хочу как можно скорее выйти и просто выполнить свою работу. Я способен финишировать Фигейреду, и я готов это доказать. Вы увидите мою лучшую версию», — приводит слова Сэндхагена MMA Fighting.

Напомним, бой между Сэндхагеном и Фигейреду состоится 3 мая в США на турнире UFC on ESPN 67.

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