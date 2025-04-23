Объявлен новый соперник Сергея Спивака на UFC 316

Молдавский тяжеловес UFC Сергей Спивак получил нового соперника вместо травмированного российского бойца, представляющего Бахрейн, Шамиля Газиева, с которым первоначально должен был провести бой 7 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Теперь против Спивака выступит американец с доминиканскими корнями Вальдо Кортес-Акоста. Об этом сообщил известный инсайдер мира ММА Марсель Дорфф на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Спивак свой последний бой проводил в январе 2025 года и потерпел там поражение техническим нокаутом в первом раунде от бразильца Жаилтона Алмейды. Что касается Акосты, то он свой предыдущий поединок провёл в марте 2025 года, победив там Райана Спэнна техническим нокаутом во втором раунде.