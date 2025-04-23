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Лига ONE дисквалифицировала Банму Диодзи за употребление допинга

Лига ONE дисквалифицировала Банму Диодзи за употребление допинга
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Известный 25-летний китайский боец лиги ONE, выступающий в наилегчайшем дивизионе, Банму Диодзи стал пятым дисквалифицированным спортсменом за последние пять месяцев в данном промоушене, у которого был определён положительный тест на допинг. Об этом сообщает инсайдер Ник Аткин у себя в социальных сетях.

Помимо Диодзи, свою дисквалификацию уже отбывают Элиас Махмуди, Кямран Набати, Феррари Фаиртекс и Дмитрий Меньшиков.

Также стоит отметить, что 12-месячная дисквалификация экс-чемпиона организации Бена Тайнана истекла относительно недавно, 5 апреля 2025 года.

Напомним, последний бой Диодзи состоялся в октябре 2024 года на турнире ONE on Prime Video 25, где он проиграл единогласным решением судей Дэниелу Уильямсу.

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