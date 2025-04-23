Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кайо Борральо рассказал, как можно победить Хамзата Чимаева

Кайо Борральо рассказал, как можно победить Хамзата Чимаева
Комментарии

Бразильский средневес UFC Кайо Борральо уверен, что в потенциальном поединке против популярного бойца этого дивизиона Хамзата Чимаева достаточно выиграть первый раунд.

«Критическая точка — первый раунд. В нём я вообще не имею права на ошибку. После этого бой для меня будет становиться всё лучше и лучше. И в итоге я нокаутирую его в четвёртом или пятом раунде. А возможно, выиграю разгромным решением», — сказал Борральо на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, что последнее время ходят активные слухи о том, что Чимаев свой следующий бой проведёт против Борральо, где на кону будет стоять временный пояс чемпиона UFC в среднем весе.

Материалы по теме
«Личная цель — вернуть его в UFC». Почему только Мокаев спасёт самый скучный дивизион
«Личная цель — вернуть его в UFC». Почему только Мокаев спасёт самый скучный дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android