Кайо Борральо рассказал, как можно победить Хамзата Чимаева

Бразильский средневес UFC Кайо Борральо уверен, что в потенциальном поединке против популярного бойца этого дивизиона Хамзата Чимаева достаточно выиграть первый раунд.

«Критическая точка — первый раунд. В нём я вообще не имею права на ошибку. После этого бой для меня будет становиться всё лучше и лучше. И в итоге я нокаутирую его в четвёртом или пятом раунде. А возможно, выиграю разгромным решением», — сказал Борральо на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, что последнее время ходят активные слухи о том, что Чимаев свой следующий бой проведёт против Борральо, где на кону будет стоять временный пояс чемпиона UFC в среднем весе.