Абусупьян Магомедов продемонстрировал актуальную форму перед UFC on ESPN 66

34-летний российский средневес UFC Абусупьян Магомедов опубликовал свою актуальную боевую форму накануне поединка на турнире UFC on ESPN 66, который пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в США. Соперником россиянина станет 31-летний бразилец Мишель Перейра.

Абусупьян Магомедов Фото: Из социальных сетей Абусупьяна Магомедова

Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде над бразильцем Брунно Феррейрой, и сейчас идёт на серии из двух подряд побед.

Что касается Перейры, то он свой предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в пятом раунде Энтони Эрнандесу.