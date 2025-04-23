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Абусупьян Магомедов продемонстрировал актуальную форму перед UFC on ESPN 66

Абусупьян Магомедов продемонстрировал актуальную форму перед UFC on ESPN 66
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34-летний российский средневес UFC Абусупьян Магомедов опубликовал свою актуальную боевую форму накануне поединка на турнире UFC on ESPN 66, который пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в США. Соперником россиянина станет 31-летний бразилец Мишель Перейра.

Абусупьян Магомедов

Абусупьян Магомедов

Фото: Из социальных сетей Абусупьяна Магомедова

Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде над бразильцем Брунно Феррейрой, и сейчас идёт на серии из двух подряд побед.

Что касается Перейры, то он свой предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в пятом раунде Энтони Эрнандесу.

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