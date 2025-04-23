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Чейл Соннен: Аспиналл и Ган проведут бой за временный пояс UFC

Чейл Соннен: Аспиналл и Ган проведут бой за временный пояс UFC
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Ветеран UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен сообщил инсайдерскую информацию о том, что в скором времени будет анонсирован бой за временный пояс UFC в тяжёлом весе между его действующим обладателем Томом Аспиналлом и бывшим чемпионом Сирилем Ганом. Как он сообщает, этот бой может состояться в июне на турнире UFC 317 в рамках Международной бойцовской недели в США.

Напомним, Аспиналл свой последний бой проводил в июле 2024 года, где он победил нокаутом в первом раунде Кёртиса Блэйдса. Что касается Гана, то его предыдущий поединок состоялся в декабре 2024 года и завершился его спорной победой раздельным решением судей над россиянином Александром Волковым.

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