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Опубликованы гонорары Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна

Опубликованы гонорары Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна
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Два ведущих британских средневеса Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн получат крупные гонорары за свой поединок, который состоится 26 апреля на знаменитой арене «Tottenham Hottspur Stadium» в Лондоне.

Гонорар Юбэнка составит $ 13,3 млн, в то время как Бенн получит $ 10,6 млн. Такие данные предоставил портал Yahoo! Sports.

Напомним, Юбэнк свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в седьмом раунде Камила Шеремету. Что касается Бенна, то он свой последний бой провёл в феврале 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Питером Добсоном.

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