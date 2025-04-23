Опубликованы гонорары Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна

Два ведущих британских средневеса Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн получат крупные гонорары за свой поединок, который состоится 26 апреля на знаменитой арене «Tottenham Hottspur Stadium» в Лондоне.

Гонорар Юбэнка составит $ 13,3 млн, в то время как Бенн получит $ 10,6 млн. Такие данные предоставил портал Yahoo! Sports.

Напомним, Юбэнк свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в седьмом раунде Камила Шеремету. Что касается Бенна, то он свой последний бой провёл в феврале 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Питером Добсоном.