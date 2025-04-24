Кристиан Мбилли и Мацей Сулецки сразятся за титул 27 июня в Канаде

Не знающий поражений топовый французский боксёр второго среднего дивизиона Кристиан Мбилли свой следующий бой проведёт 27 июня в Канаде против поляка Мацея Сулецкого. На кону этого противостояния будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, Мбилли свой последний бой проводил в августе 2024 года, где он победил единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко. Что касается Сулецкого, то его предыдущий поединок состоялся в феврале 2025 года и завершился победой техническим нокаутом в 10-м раунде над Али Ахмедовым.

Стоит отметить, что полновесным чемпионом по версии WBC во втором среднем весе на данный момент является звёздный мексиканец Сауль «Канело» Альварес.