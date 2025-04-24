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ABC: Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса в лёгком весе

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев может потерять свой титул. Об сообщает ABC.es.

По информации источника, это станет возможным, если Махачев откажется провести поединок с испано-грузинским бойцом Илией Топурией.

Ранее команда российского бойца не подтверждала информацию о согласии на поединок. В таком случае UFC лишит Махачева титула, а Топурия сможет сразиться с Чарльзом Оливейрой — ближайшим претендентом.

Отмечается, что промоушен пытается восстановить состав турнира UFC 317, на котором главным событием должен был стать бой между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Однако, как стало известно, поединок не состоится из-за травмы Дю Плесси.

В связи с этими изменениями UFC планирует сделать главным событием титульный бой в лёгком весе, и Топурия уже начал подготовку к встрече, объявив об этом в соцсетях.

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