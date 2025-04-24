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«Один из боёв, к которым всегда стремился». Мухаммад — о желании провести бой с Чимаевым

«Один из боёв, к которым всегда стремился». Мухаммад — о желании провести бой с Чимаевым
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Американский боец UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад выразил желание встретиться с популярным чеченским бойцом этой категории Хамзатом Чимаевым, выступающим сейчас за ОАЭ.

«Я уже раньше вызывал Хамзата. Это один из тех боёв, к которым я всегда стремился, я всегда ищу самое сложное испытание…

Стилистически, я думаю, мы с ним очень хорошо подходим друг другу. Я думаю, что он пройдёт [Дрикуса] дю Плесси и станет чемпионом…

[Хамзат] очень сильно бьёт в первом раунде и вылетает вперёд, как ракета… для меня это просто значит вывести его на более поздние раунды и начать топить», — приводит слова Мухаммада Submission Radio.

Напомним, Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в средней весовой категории, австралийцем Робертом Уиттакером.

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