«Я вынужден в это поверить». Инсайдер назвал следующего соперника Махачева

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен сделал заявление о следующем выступлении действующего чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Что мне делать, когда мне дают информацию, в которую я не верю, но даёт её человек, которому я вынужден верить? Без лишних слов мне сообщили, что Ислам Махачев будет защищать свой титул против Джастина Гэтжи», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи победил в реванше азербайджанца Рафаэля Физиева. Махачев UFC 311 в январе «задушил» в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.