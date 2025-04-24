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IBF назначила следующего соперника для Дюбуа — это не Усик

IBF назначила следующего соперника для Дюбуа — это не Усик
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Международная боксёрская федерация (IBF) назначила обязательного претендента для чемпиона в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Им стал британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 KO). Командам бойцов дано 30 дней, до 22 мая, на переговоры.

Дереку Чисоре 41 год. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году. В феврале 2012-го впервые сразился за мировой титул, поиграв единогласным решением украинцу Виталию Кличко. В декабре 2022 года Чисора снова попытался стать чемпионом мира, но досрочно уступил соотечественнику Тайсону Фьюри.

Дерек Чисора рыдал перед боем с Отто Валлином

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