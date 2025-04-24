«Выбыл на полгода». Борральо поделился новым слухом о травме дю Плесси

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Кайо Борральо поделился новым слухом о травме действующего чемпиона южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Я также слышал из другого источника, более близкого к лагерю Дрикуса, что травма серьёзная, что-то вроде сломанной голени. Не знаю… Что-то вроде этого.

Он выбыл примерно на шесть месяцев, и это облегчает задачу для UFC. Я жду. Бой с Чимаевым состоится, только если он будет за временный титул», — сказал Борральо в интервью Ag. Fight.

Напомним, ожидалось, что дю Плесси проведёт защиту против Хамзата Чимаева на UFC 317, однако этот поединок был отменён.