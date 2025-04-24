Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джарон Эннис может подраться с боксёром из Узбекистана в следующем бою

Джарон Эннис может подраться с боксёром из Узбекистана в следующем бою
Комментарии

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила претендента для обладателя титула WBA Super в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Джарона Энниса (34-0, 30 KO).

Согласно постановлению, в течение 120 дней с момента своего последнего боя Эннис обязан встретиться с непобеждённым узбекистанцем Шахрамом Гиясовым (17-0, 10 KO).

Шахраму Гиясову 31 год. Узбекистанец, серебряный призёр Олимпийских игр – 2016, дебютировал как профессионал в 2018 году и практически все бои провёл на территории США.

27-летний Эннис в апреле объединил титулы WBA и IBF, досрочно остановив в шестом раунде литовца Эймантаса Станиониса.

Материалы по теме
WBA выставит титул в бою Райана Гарсии и Роландо Ромеро 3 мая
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android