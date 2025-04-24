Джарон Эннис может подраться с боксёром из Узбекистана в следующем бою

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила претендента для обладателя титула WBA Super в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Джарона Энниса (34-0, 30 KO).

Согласно постановлению, в течение 120 дней с момента своего последнего боя Эннис обязан встретиться с непобеждённым узбекистанцем Шахрамом Гиясовым (17-0, 10 KO).

Шахраму Гиясову 31 год. Узбекистанец, серебряный призёр Олимпийских игр – 2016, дебютировал как профессионал в 2018 году и практически все бои провёл на территории США.

27-летний Эннис в апреле объединил титулы WBA и IBF, досрочно остановив в шестом раунде литовца Эймантаса Станиониса.