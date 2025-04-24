Иан Гарри заявил, что рассчитывает сразиться за титул UFC в случае победы над Пратесом

Седьмой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) UFC ирландец Иан Гарри высказался о своих перспективах в случае победы над 13-м номером бразильцем Карлосом Пратесом.

«Когда я одержу победу, устрою шоу и финиширую Карлоса Пратеса, других вариантов не останется, я следующий. Я принимаю бои на коротком уведомлении и спасаю карды, а это означает, что я следующий. Что отвечу несогласным? Я люблю драться. Когда я заполучу пояс, вы придёте на меня посмотреть», — сказал Гарри на пресс-конференции.

Поединок Гарри и Пратеса возглавит турнир UFC on ESPN 66, который состоится 26 апреля в Канзас-Сити (США).