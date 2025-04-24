«Это меня беспокоит». Экс-боец UFC объяснил, почему Топурия опасен для Махачева

Бывший боец UFC Джош Томпсон высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Меня пугает тот факт, что поединок может пройти в стойке. И дело не в том, что Ислам не может драться с Топурией. Но ему нужно удерживать дистанцию удара ноги. Потому что на боксёрской дистанции Топурия великолепен.

И меня беспокоит ещё один момент. Когда Махачев заходит на боксёрскую дистанцию, то пытается схватить соперника за шею. И открывает подбородок», — сказал Томпсон в подкасте Weighing In.

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