Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: Имавов достоин боя за титул UFC, надеюсь, о нём не забудут

Кормье: Имавов достоин боя за титул UFC, надеюсь, о нём не забудут
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о французском бойце Нассурдине Имавове, выступающем в среднем весе (до 84 кг) организации.

«На месте Имавова я бы сказал: «Послушайте, я хочу драться. Тройка [претендентов на титул] должна стать четвёркой, мне нужно выступать. Что бы вы ни предприняли, это должно касаться и меня». Имавов заслуживает место в топе. Он достоин боя за титул, и я надеюсь, что об этом парне не забудут», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее стало известно, что действующий чемпион южноафриканец Дрикус дю Плесси не сможет выступить в середине года, после чего бразилец Кайо Борральо вызвал на бой Хамзата Чимаева.

Материалы по теме
«Я отправлю его спать». Имавов ответил Борральо на обвинения в уклонении от боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android