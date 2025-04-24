Кормье: Имавов достоин боя за титул UFC, надеюсь, о нём не забудут

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о французском бойце Нассурдине Имавове, выступающем в среднем весе (до 84 кг) организации.

«На месте Имавова я бы сказал: «Послушайте, я хочу драться. Тройка [претендентов на титул] должна стать четвёркой, мне нужно выступать. Что бы вы ни предприняли, это должно касаться и меня». Имавов заслуживает место в топе. Он достоин боя за титул, и я надеюсь, что об этом парне не забудут», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее стало известно, что действующий чемпион южноафриканец Дрикус дю Плесси не сможет выступить в середине года, после чего бразилец Кайо Борральо вызвал на бой Хамзата Чимаева.