«На месте его тренера я бы беспокоился. Экс-боец UFC назвал проблему Пэдди Пимблетта

Бывший боец UFC Мэтт Браун считает, что недисциплинированный образ жизни британского легковеса Пэдди Пимблетта, набирающего большой вес между выступлениями, может сказаться на его карьере.

«На месте его тренера я бы беспокоился. Я говорю всем бойцам, что у них есть ограниченное время. Вы сможете заниматься этим 15-20 лет максимум. И много можно добиться. Почему бы не добиться максимума? Не так уж и сложно не набирать чёртовых 20 кг после боя. Вы можете порадовать себя, но делайте это умеренно, а через неделю возвращайтесь в зал. В этом нет ничего плохого», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.