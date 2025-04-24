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«На месте его тренера я бы беспокоился. Экс-боец UFC назвал проблему Пэдди Пимблетта

«На месте его тренера я бы беспокоился. Экс-боец UFC назвал проблему Пэдди Пимблетта
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Бывший боец UFC Мэтт Браун считает, что недисциплинированный образ жизни британского легковеса Пэдди Пимблетта, набирающего большой вес между выступлениями, может сказаться на его карьере.

«На месте его тренера я бы беспокоился. Я говорю всем бойцам, что у них есть ограниченное время. Вы сможете заниматься этим 15-20 лет максимум. И много можно добиться. Почему бы не добиться максимума? Не так уж и сложно не набирать чёртовых 20 кг после боя. Вы можете порадовать себя, но делайте это умеренно, а через неделю возвращайтесь в зал. В этом нет ничего плохого», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

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