Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Грузинский боец UFC Чикадзе назвал бойца, с которым мог бы подраться Топурия в лёгком весе

Грузинский боец UFC Чикадзе назвал бойца, с которым мог бы подраться Топурия в лёгком весе
Комментарии

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе высказался о переходе в лёгкий вес (до 70 кг) соотечественника Илии Топурии.

«Я бы хотел увидеть бой Ислама Махачева и Топурии. Это крупнейший поединок прямо сейчас. Но если этого не произойдёт, бой Чарльза Оливейры и Илии получился бы невероятным.

Международная неделя боёв – одно из крупнейших событий года, и бой Оливейры с Топурией мог бы возглавить турнир», — сказал Чикадзе на пресс-конференции.

Ранее бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен сделал заявление о следующем сопернике Махачева.

Материалы по теме
Инсайдер: Илия Топурия подерётся на UFC 317

Махачев проводит удушающий бывшему спарринг-партнёру Топурии

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android