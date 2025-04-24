Грузинский боец UFC Чикадзе назвал бойца, с которым мог бы подраться Топурия в лёгком весе

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе высказался о переходе в лёгкий вес (до 70 кг) соотечественника Илии Топурии.

«Я бы хотел увидеть бой Ислама Махачева и Топурии. Это крупнейший поединок прямо сейчас. Но если этого не произойдёт, бой Чарльза Оливейры и Илии получился бы невероятным.

Международная неделя боёв – одно из крупнейших событий года, и бой Оливейры с Топурией мог бы возглавить турнир», — сказал Чикадзе на пресс-конференции.

Ранее бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен сделал заявление о следующем сопернике Махачева.

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