Дрикус дю Плесси отреагировал на слух о своей травме

Чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканский боец Дрикус дю Плесси прокомментировал слухи о своей травме.

«Окей, у всех были свои мнения и истории о переломе голени, травме и тому подобном. И я посчитал это крайне забавным, но, к сожалению, всё это не так.

Мы с UFC уже обсудили дату боя и соперника, контракт на бой в июне не подписывался, а я ни от чего не отказывался. Я – чемпион, и я знаю, когда должен сражаться с претендентом. Просто ответьте согласием, когда мы просим», — написал дю Плесси в социальных сетях.

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