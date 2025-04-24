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Шон Брэди дал прогноз на бой Иан Гарри — Карлос Пратес

Шон Брэди дал прогноз на бой Иан Гарри — Карлос Пратес
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Шон Брэди высказался о предстоящем бое между ирландцем Ианом Гарри и бразильцем Карлосом Пратесом, который состоится на UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США).

«Поставлю на победу Иана в этом бою. У него больше путей к победе, чем у Карлоса. Конечно, Карлос может его нокаутировать, но Иан знает, как побеждать. Вероятно, он будет бить и убегать», — сказал Брэди на своём YouTube-канале.

Иану Гарри 27 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Гарри проиграл единогласным судейским решением непобеждённому казахстанцу Шавкату Рахмонову.

Карлосу Пратесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году, за который провёл четыре поединка, во всех победив досрочно. В своём последнем бою на UFC Fight Night 247 в ноябре нокаутировал американца Нила Магни.

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